A remuneração total média de Arquitecto de Soluções in United States na Alloy varia de $100K a $142K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Alloy. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$113K - $129K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$100K$113K$129K$142K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Alloy, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

10 years post-termination exercise window.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquitecto de Soluções na Alloy in United States situa-se numa remuneração total anual de $142,279. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Alloy para a função de Arquitecto de Soluções in United States é $100,077.

