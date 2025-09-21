Diretório de Empresas
Allianz
Allianz Gestor de Produto Salários

O pacote de remuneração in Germany mediano de Gestor de Produto na Allianz totaliza €86.4K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Allianz. Última atualização: 9/21/2025

Pacote Mediano
company icon
Allianz
Product Manager
Munich, BY, Germany
Total por ano
€86.4K
Nível
L3
Base
€83.6K
Stock (/yr)
€2.8K
Bónus
€0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Allianz?

€142K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Allianz in Germany situa-se numa remuneração total anual de €90,656. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Allianz para a função de Gestor de Produto in Germany é €83,613.

