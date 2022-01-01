Allen Institute for AI Salários

Diretório de Empresas
O salário da Allen Institute for AI varia de $111,976 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $382,080 para um Desenvolvimento Corporativo na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Allen Institute for AI. Última atualização: 11/14/2025

Engenheiro de Software
Median $213K
Desenvolvimento Corporativo
$382K
Cientista de Dados
$190K

Recursos Humanos
$112K
Designer de Produto
$132K
Vendas
$184K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Allen Institute for AI é Desenvolvimento Corporativo at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $382,080. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Allen Institute for AI é $186,898.

