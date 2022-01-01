Diretório de Empresas
AlixPartners
AlixPartners Salários

A faixa salarial da AlixPartners varia de $84,619 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro no limite inferior a $435,750 para um Consultor de Gestão no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AlixPartners. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Consultor de Gestão
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Analista de Negócios
$432K
Desenvolvimento de Negócios
$413K

Cientista de Dados
$101K
Analista Financeiro
$84.6K
Recursos Humanos
$199K
Gestor de Projeto
$176K
Engenheiro de Software
$191K
Gestor de Programa Técnico
$221K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na AlixPartners é Consultor de Gestão at the Director level com uma remuneração total anual de $435,750. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AlixPartners é $210,050.

Outros Recursos