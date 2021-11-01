Align Technology Salários

Diretório de Empresas
O salário da Align Technology varia de $8,645 em remuneração total por ano para um Designer Gráfico na extremidade inferior a $257,280 para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Align Technology. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
L6 $147K
L7 $150K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro Mecânico
Median $155K
Gestor de Engenharia de Software
Median $153K

Analista de Negócio
Median $120K
Gestor de Produto
Median $203K
Cientista de Dados
Median $143K
Engenheiro Biomédico
$79.6K
Analista de Dados
$184K
Analista Financeiro
$231K
Designer Gráfico
$8.6K
Tecnólogo de Informação (TI)
$257K
Jurídico
$124K
Consultor de Gestão
$142K
Marketing
$61.2K
Gestor de Projecto
$256K
Analista de Cibersegurança
$101K
Investigador de UX
$126K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Align Technology é Tecnólogo de Informação (TI) at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $257,280. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Align Technology é $145,111.

Outros Recursos