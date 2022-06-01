Aledade Salários

A faixa salarial da Aledade varia de $96,900 em remuneração total por ano para um Analista de Dados no limite inferior a $250,000 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aledade . Última atualização: 8/12/2025