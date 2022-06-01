Diretório de Empresas
Aledade
Aledade Salários

A faixa salarial da Aledade varia de $96,900 em remuneração total por ano para um Analista de Dados no limite inferior a $250,000 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aledade. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Gestor de Engenharia de Software
Median $250K
Gestor de Produto
Median $160K

Assistente Administrativo
$101K
Analista de Negócios
$99.5K
Analista de Dados
$96.9K
Jurídico
$139K
Designer de Produto
$158K
Recrutador
$128K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Aledade, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

FAQs

The highest paying role reported at Aledade is Gestor de Engenharia de Software with a yearly total compensation of $250,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aledade is $135,430.

Outros Recursos