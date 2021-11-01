Alchemy Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Alchemy varia de $130,650 em remuneração total por ano para um Consultor de Gestão no limite inferior a $263,675 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Alchemy. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $240K
Consultor de Gestão
$131K
Gestor de Produto
$263K

Recrutador
$179K
Gestor de Engenharia de Software
$264K
Investigador de Experiência do Utilizador
$149K
FAQs

Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Alchemy adalah $209,550.

