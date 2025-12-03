Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in United States mediano de Gestor de Engenharia de Software na Alarm.com totaliza $220K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Alarm.com. Última atualização: 12/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Alarm.com
Software Engineer
Fairfax, VA
Total por ano
$220K
Nível
-
Base
$153K
Stock (/yr)
$60K
Bónus
$7.5K
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Alarm.com?
Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU

Na Alarm.com, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)

0%

ANO 1

40%

ANO 2

0%

ANO 3

40%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU

Na Alarm.com, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 0% adquire-se no 1st-ANO (NaN% por período)

  • 40% adquire-se no 2nd-ANO (40.00% anual)

  • 0% adquire-se no 3rd-ANO (NaN% por período)

  • 40% adquire-se no 4th-ANO (40.00% anual)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Alarm.com in United States situa-se numa remuneração total anual de $461,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Alarm.com para a função de Gestor de Engenharia de Software in United States é $222,500.

Outros Recursos

