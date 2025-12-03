Diretório de Empresas
Alarm.com
Alarm.com Operações de Marketing Salários

A remuneração total média de Operações de Marketing in United States na Alarm.com varia de $75K a $109K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Alarm.com. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$85.1K - $98.8K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$75K$85.1K$98.8K$109K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU

Na Alarm.com, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)

0%

ANO 1

40%

ANO 2

0%

ANO 3

40%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU

Na Alarm.com, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 0% adquire-se no 1st-ANO (NaN% por período)

  • 40% adquire-se no 2nd-ANO (40.00% anual)

  • 0% adquire-se no 3rd-ANO (NaN% por período)

  • 40% adquire-se no 4th-ANO (40.00% anual)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Operações de Marketing na Alarm.com in United States situa-se numa remuneração total anual de $108,909. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Alarm.com para a função de Operações de Marketing in United States é $75,046.

