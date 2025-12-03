Diretório de Empresas
Alarm.com
Alarm.com Engenheiro de Hardware Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Hardware na Alarm.com totaliza $151K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Alarm.com. Última atualização: 12/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Alarm.com
Device Engineer
West McLean, VA
Total por ano
$151K
Nível
Senior
Base
$121K
Stock (/yr)
$25K
Bónus
$5K
Anos na empresa
6 Anos
Anos exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Alarm.com?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU

Na Alarm.com, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)

0%

ANO 1

40%

ANO 2

0%

ANO 3

40%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU

Na Alarm.com, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 0% adquire-se no 1st-ANO (NaN% por período)

  • 40% adquire-se no 2nd-ANO (40.00% anual)

  • 0% adquire-se no 3rd-ANO (NaN% por período)

  • 40% adquire-se no 4th-ANO (40.00% anual)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Hardware na Alarm.com in United States situa-se numa remuneração total anual de $227,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Alarm.com para a função de Engenheiro de Hardware in United States é $161,000.

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.