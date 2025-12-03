Diretório de Empresas
Alan
Alan Recrutador Salários

A remuneração total média de Recrutador in France na Alan varia de €57.4K a €81.9K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Alan. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$75.7K - $88.6K
France
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$66K$75.7K$88.6K$94.2K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Alan, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

7 years post-termination exercise window.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recrutador na Alan in France situa-se numa remuneração total anual de €81,877. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Alan para a função de Recrutador in France é €57,384.

Outros Recursos

