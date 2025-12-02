Diretório de Empresas
Alaan
Alaan Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in India na Alaan varia de ₹1.83M a ₹2.56M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Alaan. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$22.5K - $26.2K
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$20.8K$22.5K$26.2K$29.2K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Alaan?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Alaan in India situa-se numa remuneração total anual de ₹2,556,595. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Alaan para a função de Engenheiro de Software in India é ₹1,826,139.

Outros Recursos

