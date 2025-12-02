Diretório de Empresas
AkzoNobel
AkzoNobel Assistente Administrativo Salários

A remuneração total média de Assistente Administrativo in Taiwan na AkzoNobel varia de NT$691K a NT$943K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da AkzoNobel. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$24.1K - $29.1K
Taiwan
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$22.5K$24.1K$29.1K$30.7K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na AkzoNobel?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Assistente Administrativo na AkzoNobel in Taiwan situa-se numa remuneração total anual de NT$942,798. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AkzoNobel para a função de Assistente Administrativo in Taiwan é NT$690,843.

