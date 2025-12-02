Diretório de Empresas
Akveo
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquiteto de Soluções

Akveo Arquiteto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in Poland na Akveo varia de PLN 263K a PLN 359K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Akveo. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$76.4K - $92.4K
Poland
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$71.4K$76.4K$92.4K$97.4K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Akveo?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquiteto de Soluções na Akveo in Poland situa-se numa remuneração total anual de PLN 358,774. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Akveo para a função de Arquiteto de Soluções in Poland é PLN 262,895.

Outros Recursos

