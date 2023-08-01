Akveo Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Akveo varia de $38,925 em remuneração total por ano para um Recrutador no limite inferior a $84,420 para um Arquiteto de Soluções no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Akveo. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Gestor de Design de Produto
$58.4K
Recrutador
$38.9K
Engenheiro de Software
$60.3K

Arquiteto de Soluções
$84.4K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Akveo é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $84,420. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Akveo é $59,364.

Outros Recursos