Akvelon
Akvelon Recrutador Salários

A remuneração total média de Recrutador in Russia na Akvelon varia de RUB 906K a RUB 1.27M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Akvelon. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$12.6K - $15.2K
Russia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$11.6K$12.6K$15.2K$16.2K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Akvelon?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recrutador na Akvelon in Russia situa-se numa remuneração total anual de RUB 1,265,795. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Akvelon para a função de Recrutador in Russia é RUB 905,698.

