Akvelon Salários

A faixa salarial da Akvelon varia de $13,875 em remuneração total por ano para um Recrutador no limite inferior a $42,000 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Akvelon . Última atualização: 8/21/2025