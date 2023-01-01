Diretório de Empresas
Akvelon
Akvelon Salários

A faixa salarial da Akvelon varia de $13,875 em remuneração total por ano para um Recrutador no limite inferior a $42,000 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Akvelon. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $42K

Engenheiro de Software Full-Stack

Recursos Humanos
$18.6K
Recrutador
$13.9K

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Akvelon é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $42,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Akvelon é $18,622.

Outros Recursos