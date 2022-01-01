Akuna Capital Salários

A faixa salarial da Akuna Capital varia de $65,325 em remuneração total por ano para um Contabilista no limite inferior a $425,071 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Akuna Capital . Última atualização: 8/20/2025