Akuna Capital
Akuna Capital Salários

A faixa salarial da Akuna Capital varia de $65,325 em remuneração total por ano para um Contabilista no limite inferior a $425,071 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Akuna Capital. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Engenheiro de Software Full-Stack

Programador Quantitativo

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Engenharia de Software
Median $260K
Cientista de Dados
Median $225K

Contabilista
$65.3K
Operações de Negócios
$108K
Analista Financeiro
$127K
Tecnólogo de Informação (TI)
$221K
Gestor de Projeto
Median $155K
Recrutador
$99.5K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Akuna Capital é Engenheiro de Software at the Senior Software Engineer level com uma remuneração total anual de $425,071. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Akuna Capital é $179,209.

