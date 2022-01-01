AKQA Salários

A faixa salarial da AKQA varia de $12,040 em remuneração total por ano para um Gestor de Design de Produto no limite inferior a $130,000 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AKQA . Última atualização: 8/20/2025