AKQA
AKQA Salários

A faixa salarial da AKQA varia de $12,040 em remuneração total por ano para um Gestor de Design de Produto no limite inferior a $130,000 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AKQA. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $130K
Designer de Produto
Median $65K
Analista de Negócios
$81.8K

Redator Publicitário
$63.8K
Marketing
$119K
Gestor de Design de Produto
$12K
Gestor de Projeto
$112K
Gestor de Engenharia de Software
$106K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na AKQA é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $130,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AKQA é $93,899.

