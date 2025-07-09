Diretório de Empresas
Akkodis
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Akkodis Salários

A faixa salarial da Akkodis varia de $3,989 em remuneração total por ano para um Recrutador no limite inferior a $233,199 para um Vendas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Akkodis. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $109K
Engenheiro Biomédico
$52.9K
Cientista de Dados
$60.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tecnólogo de Informação (TI)
$44.4K
Gestor de Produto
$52.1K
Gestor de Programa
$94.1K
Recrutador
$4K
Vendas
$233K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Akkodis je Vendas at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $233,199. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Akkodis je $56,521.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Akkodis

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • Pinterest
  • Roblox
  • Flipkart
  • Spotify
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos