Akkodis Salários

A faixa salarial da Akkodis varia de $3,989 em remuneração total por ano para um Recrutador no limite inferior a $233,199 para um Vendas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Akkodis . Última atualização: 8/20/2025