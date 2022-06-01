Aisera Salários

A faixa salarial da Aisera varia de $31,032 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $283,575 para um Gestor de Programa no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aisera . Última atualização: 8/11/2025