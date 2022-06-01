Diretório de Empresas
Aisera
Aisera Salários

A faixa salarial da Aisera varia de $31,032 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $283,575 para um Gestor de Programa no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aisera. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Cientista de Dados
$164K
Gestor de Produto
$226K
Gestor de Programa
$284K

Vendas
$186K
Engenheiro de Vendas
$281K
Engenheiro de Software
$31K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Aisera é Gestor de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $283,575. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aisera é $206,163.

