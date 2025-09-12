Diretório de Empresas
Airtel Africa
Airtel Africa Salários

O salário da Airtel Africa varia de $5,814 em remuneração total por ano para um Gestor de Operações de Negócio na extremidade inferior a $241,200 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Airtel Africa. Última atualização: 11/16/2025

Engenheiro de Software
Median $21.6K

Engenheiro de Software Backend

Contabilista
$23.1K
Gestor de Operações de Negócio
$5.8K

Tecnólogo da Informação (TI)
$23.1K
Gestor de Produto
$53.4K
Gestor de Projeto
$43.8K
Gestor de Engenharia de Software
$241K
Arquiteto de Soluções
$59.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Airtel Africa é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $241,200. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Airtel Africa é $33,476.

