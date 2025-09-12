Airtel Africa Salários

O salário da Airtel Africa varia de $5,814 em remuneração total por ano para um Gestor de Operações de Negócio na extremidade inferior a $241,200 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Airtel Africa . Última atualização: 11/16/2025