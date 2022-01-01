Airtable Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Airtable varia de $112,700 em remuneração total por ano para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $755,000 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Airtable. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Engenheiro de Software
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $230K
Gestor de Produto
Median $255K

Investigador de Experiência do Utilizador
Median $423K
Gestor de Engenharia de Software
Median $755K
Cientista de Dados
Median $315K
Operações de Marketing
Median $172K
Operações de Negócios
$388K
Analista de Negócios
$162K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$113K
Sucesso do Cliente
$114K
Recursos Humanos
$116K
Tecnólogo de Informação (TI)
$332K
Marketing
$191K
Gestor de Design de Produto
$609K
Recrutador
$166K
Engenheiro de Vendas
$165K
Analista de Cibersegurança
$362K
Arquiteto de Soluções
$288K
Gestor de Programa Técnico
$470K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Airtable, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Airtable, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 4th-ANO (25.00% anual)

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Airtable é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $755,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Airtable é $278,523.

