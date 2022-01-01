Airship Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Airship varia de $71,400 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $187,935 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Airship. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Gestor de Produto
$188K
Vendas
$71.4K
Engenheiro de Software
Median $117K

Gestor de Engenharia de Software
$164K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Airship é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $187,935. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Airship é $140,338.

