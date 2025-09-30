Diretório de Empresas
Airbus
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • United Kingdom

Airbus Engenheiro de Software Salários em United Kingdom

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Engenheiro de Software na Airbus totaliza £58.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Airbus. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Airbus
Software Engineer
Bristol, EN, United Kingdom
Total por ano
£58.3K
Nível
Lead Software Engineer
Base
£54.4K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£3.8K
Anos na empresa
11+ Anos
Anos exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na Airbus?

£121K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Airbus in United Kingdom में Engenheiro de Software के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £79,596 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Airbus में Engenheiro de Software भूमिका in United Kingdom के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £51,664 है।

