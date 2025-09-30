Diretório de Empresas
Airbus
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Airbus Engenheiro de Software Salários em France

A remuneração de Engenheiro de Software in France na Airbus totaliza €56.4K por year para l3. O pacote de remuneração in France mediano year totaliza €42.6K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Airbus. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Junior Software Engineer
L1(Nível de Entrada)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
l3
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Airbus?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Airbus in France situa-se numa remuneração total anual de €65,837. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Airbus para a função de Engenheiro de Software in France é €41,565.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Airbus

Outros Recursos