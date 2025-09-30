Diretório de Empresas
Airbus
Airbus Engenheiro Mecânico Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Engenheiro Mecânico na Airbus totaliza ₹1.96M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Airbus. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Airbus
Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹1.96M
Nível
E2
Base
₹1.86M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹102K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Airbus?

₹13.94M

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Mecânico na Airbus in Greater Bengaluru situa-se numa remuneração total anual de ₹3,401,519. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Airbus para a função de Engenheiro Mecânico in Greater Bengaluru é ₹1,875,955.

