Diretório de Empresas
Aidence
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Aidence Salários

O salário da Aidence varia de $96,567 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $152,735 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aidence. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Cientista de Dados
$96.6K
Engenheiro de Software
Median $113K
Gestor de Engenharia de Software
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Aidence is Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $152,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aidence is $113,196.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Aidence

Empresas Relacionadas

  • PayPal
  • DoorDash
  • Roblox
  • Lyft
  • Flipkart
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos