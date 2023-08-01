Diretório de Empresas
AI21 Labs
AI21 Labs Salários

O salário da AI21 Labs varia de $98,225 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $163,785 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AI21 Labs. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $145K
Atendimento ao Cliente
$98.2K
Gestor de Produto
$164K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perguntas Frequentes

Най-високо платената позиция в AI21 Labs е Gestor de Produto at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $163,785. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AI21 Labs е $144,883.

