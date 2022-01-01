Diretório de Empresas
Agora
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Agora Salários

O salário da Agora varia de $59,013 em remuneração total por ano para um Arquitecto de Soluções na extremidade inferior a $160,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Agora. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $160K
Sucesso do Cliente
$73.6K
Recursos Humanos
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Arquitecto de Soluções
$59K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Agora é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $160,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Agora é $111,440.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Agora

Empresas Relacionadas

  • Calix
  • Trello
  • Pushpay
  • Vertiv
  • EPAM Systems
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos