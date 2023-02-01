Agency for Science, Technology and Research Salários

O salário da Agency for Science, Technology and Research varia de $48,215 em remuneração total por ano para um Engenheiro Químico na extremidade inferior a $91,734 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Agency for Science, Technology and Research . Última atualização: 9/1/2025