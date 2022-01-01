Afterpay Salários

Diretório de Empresas
O salário da Afterpay varia de $70,350 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $278,600 para um Recursos Humanos na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Afterpay. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $99.9K
Contabilista
$70.4K
Analista de Negócio
$149K

Analista de Dados
$119K
Cientista de Dados
$83.5K
Recursos Humanos
$279K
Marketing
$177K
Gestor de Produto
Median $108K
Vendas
$159K
Gestor de Engenharia de Software
$166K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Afterpay, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Afterpay is Recursos Humanos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afterpay is $134,325.

