Diretório de Empresas
AFRY
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

AFRY Salários

A faixa salarial da AFRY varia de $52,470 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $97,111 para um Consultor de Gestão no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AFRY. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $52.5K
Analista de Negócios
$85.4K
Cientista de Dados
$55.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Engenheiro de Hardware
$53.2K
Consultor de Gestão
$97.1K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в AFRY, є Consultor de Gestão at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $97,111. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в AFRY, становить $55,853.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para AFRY

Empresas Relacionadas

  • Coinbase
  • Microsoft
  • Stripe
  • PayPal
  • Flipkart
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos