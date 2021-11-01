Aflac Salários

Diretório de Empresas
O salário da Aflac varia de $54,725 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $302,504 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aflac. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Assistente Administrativo
$60.3K
Cientista de Dados
$303K
Recursos Humanos
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tecnólogo de Informação (TI)
$101K
Engenheiro de Software
$103K
Gestor de Engenharia de Software
$156K
Perguntas Frequentes

