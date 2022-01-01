Afiniti Salários

Diretório de Empresas
O salário da Afiniti varia de $6,992 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $189,050 para um Designer de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Afiniti. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $139K
Engenheiro de Software
Median $7K
Analista de Dados
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Analista de Negócio
$79.6K
Analista Financeiro
$21.4K
Marketing
$19.9K
Designer de Produto
$189K
Gestor de Produto
$17.3K
Gestor de Engenharia de Software
$166K
Arquitecto de Soluções
$129K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Afiniti is Designer de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,050. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afiniti is $50,497.

Outros Recursos