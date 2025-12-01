Diretório de Empresas
Affirm
Affirm Gestor de Projeto Salários

A remuneração de Gestor de Projeto in United States na Affirm totaliza $206K por year para L7. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Affirm. Última atualização: 12/1/2025

Remuneração Total Média

$217K - $263K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$200K$217K$263K$280K
Intervalo Comum
Intervalo Possível
Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
Cronograma de Aquisição

50%

ANO 1

50%

ANO 2

Tipo de Ações
RSU

Na Affirm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:

  • 50% adquire-se no 1st-ANO (12.50% trimestral)

  • 50% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% trimestral)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Affirm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Affirm, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Projeto na Affirm in United States situa-se numa remuneração total anual de $279,560. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Affirm para a função de Gestor de Projeto in United States é $200,030.

Outros Recursos

