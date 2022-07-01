Diretório de Empresas
AEye
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

AEye Salários

A faixa salarial da AEye varia de $159,120 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico no limite inferior a $312,555 para um Engenheiro de Hardware no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AEye. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Hardware
$313K
Engenheiro Mecânico
$159K
Gestor de Produto
$209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Engenheiro de Software
$179K
Gestor de Engenharia de Software
$204K
Gestor de Programa Técnico
$231K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

The highest paying role reported at AEye is Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $312,555. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AEye is $206,508.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para AEye

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Databricks
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Netflix
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos