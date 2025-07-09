Aesop Salários

Diretório de Empresas
Aesop
A faixa salarial da Aesop varia de $117,889 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $175,843 para um Gestor de Programa no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aesop. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Gestor de Programa
$176K
Engenheiro de Software
$118K
Gestor de Engenharia de Software
$120K

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Aesop é Gestor de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $175,843. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aesop é $120,105.

