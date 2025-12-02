Diretório de Empresas
Aerie Pharmaceuticals
Aerie Pharmaceuticals Tecnólogo da Informação (TI) Salários

A remuneração total média de Tecnólogo da Informação (TI) na Aerie Pharmaceuticals varia de $127K a $173K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Aerie Pharmaceuticals. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$136K - $164K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$127K$136K$164K$173K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Aerie Pharmaceuticals?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Tecnólogo da Informação (TI) na Aerie Pharmaceuticals situa-se numa remuneração total anual de $172,840. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Aerie Pharmaceuticals para a função de Tecnólogo da Informação (TI) é $126,650.

Outros Recursos

