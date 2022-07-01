Diretório de Empresas
Aera Technology
Aera Technology Salários

A faixa salarial da Aera Technology varia de $13,065 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $348,250 para um Vendas no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aera Technology. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Chefe de Gabinete
$197K
Cientista de Dados
$13.1K
Marketing
$15.7K

Gestor de Projeto
$123K
Vendas
$348K
Engenheiro de Software
$124K
Gestor de Programa Técnico
$53K
FAQs

Outros Recursos