Advantest Salários

A faixa salarial da Advantest varia de $30,475 em remuneração total por ano para um Designer de Produto no limite inferior a $263,310 para um Engenheiro Eletrotécnico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Advantest. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $138K

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Serviço de Atendimento ao Cliente
$38K
Analista de Dados
$106K

Engenheiro Eletrotécnico
$263K
Engenheiro de Hardware
$150K
Marketing
$146K
Engenheiro Mecânico
$41.8K
Designer de Produto
$30.5K
Gestor de Programa
$254K
Gestor de Projeto
$239K
Gestor de Programa Técnico
$249K
Escritor Técnico
$59.3K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Advantest é Engenheiro Eletrotécnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $263,310. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Advantest é $141,863.

Outros Recursos