Advantech Salários

O salário da Advantech varia de $27,866 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $99,500 para um Analista de Cibersegurança na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Advantech. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $30.4K
Gestor de Produto
Median $85K
Engenheiro de Hardware
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Marketing
$76.8K
Engenheiro Mecânico
$27.9K
Designer de Produto
$47K
Gestor de Programa
$94.5K
Vendas
$30.2K
Analista de Cibersegurança
$99.5K
A função com maior remuneração reportada na Advantech é Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $99,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Advantech é $69,650.

