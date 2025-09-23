Diretório de Empresas
Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in Saudi Arabia na Advanced Communications and Electronics varia de SAR 122K a SAR 173K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Advanced Communications and Electronics. Última atualização: 9/23/2025

Remuneração Total Média

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

SAR 600K

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Advanced Communications and Electronics?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia situa-se numa remuneração total anual de SAR 172,501. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Advanced Communications and Electronics para a função de Engenheiro de Software in Saudi Arabia é SAR 121,500.

