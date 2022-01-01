Adtalem Global Education Salários

Diretório de Empresas
O salário da Adtalem Global Education varia de $84,575 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $201,000 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Adtalem Global Education. Última atualização: 10/11/2025

$160K

Analista de Negócio
$84.6K
Analista de Dados
$92.9K
Cientista de Dados
$95.5K

Gestor de Produto
$94.7K
Engenheiro de Software
$112K
Arquitecto de Soluções
$201K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Adtalem Global Education é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Adtalem Global Education é $95,073.

Outros Recursos