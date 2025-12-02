Diretório de Empresas
ADP
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Atendimento ao Cliente

  • Todos os Salários de Atendimento ao Cliente

ADP Atendimento ao Cliente Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ADP. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$41.4K - $49.1K
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$36.5K$41.4K$49.1K$51.8K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 1 mais Atendimento ao Cliente submissõe na ADP para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na ADP, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (Infinity% por período)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Atendimento ao Cliente verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Atendimento ao Cliente na ADP in India situa-se numa remuneração total anual de ₹4,527,452. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ADP para a função de Atendimento ao Cliente in India é ₹3,188,901.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para ADP

Empresas Relacionadas

  • Nuance Communications
  • Asure Software
  • NETSCOUT
  • LexisNexis
  • Concentrix
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.