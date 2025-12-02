Diretório de Empresas
ADP Desenvolvimento de Negócios Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ADP. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$107K - $124K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$94.3K$107K$124K$137K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na ADP, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (Infinity% por período)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Desenvolvimento de Negócios na ADP in United States situa-se numa remuneração total anual de $136,850. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ADP para a função de Desenvolvimento de Negócios in United States é $94,300.

