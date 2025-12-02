Diretório de Empresas
ADNOC
ADNOC Engenheiro Mecânico Salários

A remuneração total média de Engenheiro Mecânico in United Arab Emirates na ADNOC varia de AED 389K a AED 566K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ADNOC. Última atualização: 12/2/2025

United Arab Emirates
O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Mecânico na ADNOC in United Arab Emirates situa-se numa remuneração total anual de AED 566,395. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ADNOC para a função de Engenheiro Mecânico in United Arab Emirates é AED 388,796.

