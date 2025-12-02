Diretório de Empresas
ADNOC
ADNOC Engenheiro Geológico Salários

O pacote de remuneração in United Arab Emirates mediano de Engenheiro Geológico na ADNOC totaliza AED 630K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ADNOC. Última atualização: 12/2/2025

Pacote Mediano
company icon
ADNOC
Geological Engineer
Abu Dhabi, AZ, United Arab Emirates
Total por ano
$172K
Nível
L3
Base
$147K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$24.5K
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
16 Anos
Quais são os níveis de carreira na ADNOC?
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Geológico na ADNOC in United Arab Emirates situa-se numa remuneração total anual de AED 762,020. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ADNOC para a função de Engenheiro Geológico in United Arab Emirates é AED 669,476.

