ADNOC Salários

A faixa salarial da ADNOC varia de $70,446 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $196,943 para um Engenheiro Geológico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ADNOC . Última atualização: 8/12/2025