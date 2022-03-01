Diretório de Empresas
ADNOC
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

ADNOC Salários

A faixa salarial da ADNOC varia de $70,446 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $196,943 para um Engenheiro Geológico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ADNOC. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro Geológico
$197K
Engenheiro Mecânico
$130K
Gestor de Projeto
$163K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Engenheiro de Software
$70.4K
Gestor de Programa Técnico
$108K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

ADNOC에서 보고된 최고 급여 직무는 Engenheiro Geológico at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $196,943입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
ADNOC에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $130,029입니다.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para ADNOC

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Spotify
  • Roblox
  • Google
  • Amazon
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos