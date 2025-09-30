Diretório de Empresas
Adecco
Adecco Engenheiro de Software Salários em India

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na Adecco totaliza ₹739K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Adecco. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
Total por ano
₹739K
Nível
L1
Base
₹739K
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Adecco?

₹13.95M

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Adecco in India sits at a yearly total compensation of ₹3,078,292. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Adecco for the Engenheiro de Software role in India is ₹739,076.

